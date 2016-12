Mis toimub Kylie Jenneri tissidega?

Kardashianide võsuke, 19-aastane Kylie, on varemgi eitanud, et ta ennast kosmeetiliselt kohandada on lasknud. Nüüd postitas neiu Instagrami paar fotot, mis ka kõige vähem kriitilisematel kulmu kortsu tõmbama panevad.

☺️☺️ Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 11:22 Uhr

Fotol presenteerib neiu silmnähtavalt suurenenud büsti. Kas tegu on kleidi mustri, kaameranurga, kehaasendi või millegi muuga?