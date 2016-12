Video: pühadenõuanne - kuidas parandada veini maitset?

Veiniekspertide sõnul tuleb pakis olev punane või valge vein valada karahvini või kannu, kus joogile pääseb õhk juurde ehk vein saab hingata.

«Veini kannu või karahvini valamine on osade inimese jaoks liigne peenutsemine, kuid tegelikult aitab see veini maitset parandada. Klaasist, portselanist või savist kannus olevat veini hakkab mõjutama hapnik, mis pehmendab ja süvendab veini maitset juba lühikese aja jooksul. Kui ei ole karahvini või kannu käepärast sobivad ka kaks veiniklaasi. Esmalt tuleb vein valada ühte klaasi ja seda mõnda aega keerutada, et õhk paremini juurde pääseks. Siis kallata vein teise klaasi, millega veini serveeritakse. Nii saab teha mitu klaasitäit parandatud maitsega veini,» selgitas ekspert.

Ka pudeliveini maistet saab samal viisil parandada. Pudelil tuleks eemaldada kork ja jätta pudel mõneks ajaks seisma, siis valada vein kannu. Valada tuleks küünlaleegi kohal ja aeglaselt, sest siis pääsevad veinini nii õhk kui soojus.

Mis puudutab aga valge veini jahutamist, siis sellise veini saab kiiresti külmaks, kui panna see nõusse, milles on piisavas koguses jääd, soola ja vett. Pudel tuleb panna kaelani jäävesse ja see on jahe vaid viie minutiga.

Kui aga valge vein on enne külaliste tulekut pandud külmikusse, siis tuleks see sealt mõni aeg enne tarbimist välja võtta ja ruumitemperatuuril natuke aega soojeneda lasta, sest siis tuleb maitse paremini esile.

Samuti võib punase veini panna mõneks ajaks külmkappi, kuid mitte nii kauaks kui pannakse valge vein. Kergelt jahedana on punase veini maitse parem. Punast veini tuleks jahutada eelkõige siis, kui selle juurde pakutakse kala.