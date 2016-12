Vägev! Anu Saagimi parim jõuluseiklus võttis inimesed sõnatuks

Anu ja Ristomatti käisid talust tallu, palusid luuletusi lugeda ja jagasid kingitusi: «Oleksite pidanud neid nägusid nägema!» kirjeldas Saagim ajakirjas Naisteleht+Naised, et inimesed olid sõnatud - külla tuli päris jõuluvana, mitte mõni pereliige.

Bravuuritari sõnul on need ühed kaunimad jõuluhetked, mis ta elus on olnud: «Sain teha midagi sellist, mida olin lapsena ise kohutavalt igatsenud!»

