Pildid: Normandia küla sai maailmas esimesena päikesepaneelidest tee

Orne’i departemangus asuva sõiduteelõigu avas täna Prantsusmaa keskkonnaminister Segolene Royal, kelle sõnul aitab päikesepaneelidega tee toota lisaelektrit, edastab The Local.

Tourouvre’is asuva tee tegemiseks läks vaja 2800 ruutmeetrit päikesepaneele, mis paigutati ühe kilomeetri ulatuses. Tee-ehituse maksumuseks kujunes viis miljonit eurot ja selle raha andis riik.

Põhja-Prantsusmaal Normandias asuv Tourouvre sai päikesepaneelidest tee / CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Scanpix

Järgneva kahe aasta jooksul toimub päikesepaneelidest tee testimine. Teel, mis on kaetud ka katkiminemist takistava materjaliga, sõidab päevas umbes 2000 autot. Teadlasi huvitab, kuidas Tourouvre’i paigaldatud päikesepaneelid peavad vastu nii ilmastikule kui rasketele veoautodele.

Teadlased uurivad katsefaasis, kas selle tee abil saab elektrit toota ja kui see on võimalik, siis hakatakse selle abil tootma 5000 elanikuga Tourouvre’ i jaoks tänavavalgustuselektrit.

Prantsusmaal on varem päikesepaneelidega teed katsetatud neljas paigas, kahes kohas Vendee departemangus, Marseille’s ja Pariisis, kuid sellist püsiteed ei ole rajatud nagu Tourouvre’is.

Miinuseks on, et maapinnale pandud päikesepaneelid toodavad vähem energiat kui kaldu pandud paneelid, mis on näiteks majade katustel.