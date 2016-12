Uue aasta esimene 2 Quick Starti kontsert toimub Rock Cafes, laval ka Ithaka Maria

2 Quick Start tõenäoliselt ei vaja tutvustamist mitte ühelegi eestlasele. Lisaks astub oma bändiga lavale lauljatar Ithaka Maria, kes on ühtaegu nii meie popmuusika tulevikulootus kui ka veteran. Üheksakümnendate noored mäletavad teda kindlasti legendaarse kvarteti Best B4 ridadest. Sajandivahetuse teismelised tsiteerivad tema nime kuuldes ansambli Slobodan River hittide refrääne. Ning teie, kahekümne esimese sajandi noored, saate Ithaka Mariaga tuttavaks tema esimese sooloplaadi singli «Confession» kaudu.

Ithaka Maria tõi 15. novembril 2016 avalikkuse ette oma uue laulu «Sounds Like Love». Tantsuline lugu on inspireeritud inimestest, kes armastavad seda, mida teevad, jäädes iseendaks, käivad kindlalt oma rada ning pälvivad pühendumise eest armastuse. Loole on filmitud eelpoolkirjeldatud ideed silmas pidades ka muusikavideo, mille režissööriks on CJ Kask. Video on vaadatav siit:

Rock Cafe uksed avatakse kell 21.00. Kontserdi sooduspiletid hinnaga 10 eurot on saadaval Piletilevis ja Statoilis.