Janice Dickinson: tahtsin oksendada kui Kim Vogue'i kaanele pandi

AfterBuzzTV'le antud intervjuus lausus Dickinson, et ei Kendall Jenneri ega Gigi Hadidi puhul pole tegu tõeliste supermodellidega.

Ennast maailma esimeseks tõeliseks supermodelliks tituleeriv Dickinson lausus, et Jenner ja Hadid on disainerite ning ajakirjade seas popluaarsed vaid sel põhjusel, et neil on sotsiaalmeedias suur jälgijaskond. Vaadates pilti Kendall Jennerist lausus Dickinson: «Ärge tehke nalja. Teie arvates on ta supermodell? See ei ole supermodell. Mulle ta vastu ei saa. Lihtsalt ei saa. Õunad ja apelsinid.»

Samuti tunnistas otsekohese ütlemisega naine, et tahtis oksendada kui Anna Wintour Kim Kardashiani Vogue'i kaanele pani: «Ma tahtsin oksendada, see oli hullumeelne. Nad ei ole modellid! Nad on reality staarid! Modelliks olemine on raske töö, usud sa seda või mitte. Sul peavad olema perfektsed proportsioonid. Kardashianitel ei ole couture'i proportsioone.»