Galerii! Deja Vu küttis põhjapooluse jäise õhu eriti kuumaks

Deja Vu Goes to North Pole – see oli viimasele jõulueelsele nädalavahetusele sobiv pidu, mis küttis kuumaks isegi põhjapooluse jäise õhu.

Deja Vu küttis Põhjapooluse jäise õhu eriti kuumaks / Rauno Liivand

Peomeeleolu lõid kaunid tantsijad, kuumad saksofonihelid ja suurepärane seltskond.

Ka sel reedel, 23. detsembril on põhjust Lounge Deja Vu’d külastada! Aset leiab kodumaine stiiliürituste sari DiModa, mis toob lavale värvika BABYLON & EX-J moekollektsiooni Christmas Collection! Maitsvate kokteilidega kostitab Baileys! Peo kohta saad lisainfot siit.