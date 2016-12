Kunstnikud nõuavad Ivanka Trumpilt oma maale tagasi

Aktsiooni algatajateks on Philadelphia kunstnik Alex Da Corte ja Halt Action Group, kelle teatel on kunstnikel häbi, et nende teosed on Trumpide perekonda kuuluva naise käes, edastab Daily Mail.

Kunstnikud osalesid möödunud kuul New Yorgis Ivanka elukohaks oleva maja ees protestil.

Halt Action Groupi leheküljel on, et kunstnikel on vaja Ivankaga läbirääkimisi pidada, sest Trumpide perekond on tuntud oma rassistlike, antisemiitsete, misogüünsete ja homofoobiliste vaadete poolest, kuid kunstnikud mõistavad sellise suhtumise hukka.

Mitmed kunstnikud, kelle teaosed ripuvad Ivankal ta suure kodu seinal, pöördusid naise poole sotsiaalmeedias.

«Ivanka Trump, palun võta minu teosed oma kodu seintelt maha. Tunnen end solvatuna, et need on koos sinuga,» teatasid mitu kunstnikku.

Halt Action Group korraldas 28. novembril New Yorgis Manhattanil Pucki hoone, milles elab Ivanka Trump ja ta pere, ees protestimiitingu, milles nõuti Ivankalt maalide eemaldamist ja tagastamist kunstnikele. Sellele osales umbes 500 inimest, kellest enamik olid Donald Trumpi ja ta tütre vastased kunstnikud.

Protestijate sõnul on Trumpid nii moslemite kui naiste vastased ja selle tõttu tunnevad nad end Donald Trumpi võimule saades ohustatuna.

Ivankal on Instagramis palju fotosid, millel on näha ta kodus olevaid maale, millest enamik on hinnalised.

Trumpide pere ei ole kunstnike nõudmist kommenteerinud.