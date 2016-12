Kuula: Koit Toome andis enne jõule välja kauni talveloo

Koit Toome ja Sven Lõhmuse ühiselt kirjutatud loo «On suures linnas vaikne» teledebüüt on 24. detsembril ETV ekraanil. Loo autorite sõnul on tegemist talvelooga, mille sõnum on sobib ideaalselt ka pühadeaega.

Koit Toome ja Laura Eesti Laulul osalev lugu «Verona» ilmub ametlikult nii raadioverisooni, digitaalse singli kui ka YouTube videona uue aasta alguses.