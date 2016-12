Hiinas pidid 400 õpilast tegema eksmi tervistkahjustavas sudus

Hiina võimud hoiatasid juba detsembri keskel, et on tekkinud keskkonnakatastroof, kuna sudu on ületanud tervisele ohutu piiri, edastab The Telegra

Paljudes Hiina linnades suletu sudu tõttu koolid ja teised lasteasutused ning lapsed pidid jääma koju.

Kesk-Hiinas Henani provintsis Linzhous eiras üks kool seda nõuet ning sel esmapäeval toimus eksam välistingimustes.

Hiina meedias ilmusid fotod, millel on näha õpilasi istumas väljas paksus sudus ja tegemas eksamit. Sudu on nii tihe, et õpilasi on vaevu näha.

Selle kooli direktor Feng Jisheng selgitas meedias, et matemaatika, inglise keele ja joonestamise eksami päev oli juba varem, mis ei olnud sudu, paika pandud ja seda ei saanud muuta.

Hiina meedia teatel kõrvaldasid haridus- ja tervishoiuvõimud Fengi juhtumi uurimise ajaks töölt.

«Linzhou haridus-,spordi- ja teadusamet kõrvaldas Feng Jishengi koolijuhi kohalt ja eksami tegemist sudus uuritakse. Kõik koolid ja lasteaiad peaks sellisest juhtumist õppust võtma ja oma kasvandikke mitte ohtu seadma,» teatasid ametnikud.

Hiinas on tiheda toksilise suduga suuri probleeme olnud alates möödunud laupäevast, meedia teatel mõjutab see umbes poole miljardi inimese elu. Hiinlased kannavad hingamisteede kaitsmiseks kaitsemaske.