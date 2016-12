Kuula: staarkiropraktik Dr O andis välja värske jõulusingli rokk-ja tantsuversiooni

Dr O - «Christmas Season»

Muusika ja sõnad: Allan Oolo

Trummid: Jaak Ahelik

Vokaal: Allan Oolo

Kitarr: Tõnu Hallik

Bass: Taago Daniel

Klaver: Andu TIBU Kõiv

Produtseerinud: Jaak Ahelik

Remix: Wh1teland

Allan Oolo värskelt ilmunud raamatu tagakaanel seisavad sellised read:

Enesekeskne, eputav, liialdav, naistemees, tähelepanu otsiv, üleolev ja ülearu hollywoodliku naeratusega. Kirjelduse järgi on kohe selge, et mulle selline inimene ei meeldiks.

Minus on kõik need jooned olemas ja tuleb tunnistada, et omal moel on need mind mu teekonnal teeninud. Milleks see raamat minust?

Minu nimi on Allan Gary Oolo. Minu raamat ilmub ajal, mil mul tuleb eneselgi tunnistada, et nii palju on veel minna, nii palju eneses parandada, nii palju õppida, kuidas kohelda paremini neid, kes on mulle kõige lähedasemad. Samas usun, et oma patsientiele olen alati olnud hea ja hoolitsev arst.

Ma ei ole täiuslik. Keegi meist pole. Lugedes minu elu lugu, märgates minu nõrkusi ja vigu, eduelamusi ja läbikukkumisi, loodan, et saate lugejana ehk kaasa midagi, mis innustab teid olema natuke parem, targem, õnnelikum ja armastavam.

«Ei ole teed õnneni - õnn ongi tee.» Ka minu tee.

Sir Dr. Allan Gary Oolo

Allan Oolo on koostööd teinud selliste muusikamaailma suurnimedega nagu David Bowie, Randy Bachmann, Simon Cowell, Jon Bon Jovi, Robbie Williams, Tanel Padar jpt. Kord patsiendi ja arstina, kord heade sõprade ja isegi koos laval esinevate kaasmuusikutena.