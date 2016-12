Heidy Tamme avalikkuse eest ootamatult kadunud lauljannast: see hääl on jumala kingitus!

Tiiu Varik oli oma aja lapstäht – ta alustas laulmist varateismelisena ning tema omapärane hääl võitis kiiresti kuulajate südamed. Variku häält imetlevad ka tema kunagised kolleegid. Kuigi ta oli inimesena vaikne ja tagasihoidlik, suutis ta eristuda ja meelde jääda. «Temaga oli selles mõttes tore koos olla, et sa tajusid, et sa ei pea temaga võistlema,» ütleb Heidy Tamme.

Tiiu Varik / August Mõtuste

«Ta oli selline vaikseke, kes tundub vaikseke. Inimene, kes on võib-olla üldiselt vaikne, aga siis tuleb sealt hoopis midagi muud ootamatutes olukordades,» meenutab kunagist kolleegi Els Himma.

Els Himma / ERR

«Tiiu erines teistest lauljatest selle poolest, et tema esitatud palad olid kõik hästi soojad, vahetud. Isegi kui oli mingi väga nukker lugu, siis ta ei pannud sind kohe halama ja pisaraid nutma. Ta pani kuulama,» iseloomustab Kuulberg. Variku häält kiidab ka Heidy Tamme. «Ma ütleks, et see oli jumala kingitus. See hääl oli niivõrd tiiulik, temalik.»

Heidy Tamme sõnul puudus Tiiu Varikus edevus. «Vähemasti see ei olnud väljapoole. Kui ma ennast võrdlen, oma edevust, siis see oli kohe väljapoole. Ta oli rohkem selline introvert,» räägib ta.

1978. aastal otsustas toona kuulsuse tipus olev Tiiu Varik ühtäkki lauljateele kriipsu peale tõmmata. Ta kadus lavalt ning avalikkuse eest. Variku kunagistel kolleegidel pole aimugi, kus ta praegu on või kuidas temaga ühendust saada. Nii mõnigi neist on seda proovinud, kuid tulutult. Rääkida oleks ju palju. Miks Varik sellise otsuse tegi ning miks ta avalikkuse eest peitu on pugenud, see selgub juba laupäeval, 24. detsembril, kell 19.25 ETV saates «Quando, Quando».