Tõeline suvenauding! Weekend Festival Baltic avaldas silmailu pakkuva võimsa aftermovie

Festivali järelfilm pakub vaatajaile hingematvaid kaadreid Pärnu linnast, rannast ja merelt, näidates Eesti suvepealinna kui väga atraktiivset puhkusekohta. Muuhulgas saavad järelfilmis sõna ka festivalil esinenud artistid ning Netsky tunnistab, et Weekend Festivali Balticu näol on tegemist ühe parima festivaliga Euroopas.

Weekend Festival Balticu järelfilmi tegemisse oli kaasatud rohkem 60 inimest. Filmi režissöörideks on Tarvo Mölder ja Hermes Brambat, monteeris Hermes Brambat (The Sun - «To Hurt Somebody», «Kohtumõistja»), järelfilmi muusikamiksi eest hoolitses Meelis Meri (Rulers of the Deep) ning filmi helindas Matis Rei («Päevad, mis ajasid segadusse», «Supilinna salaselts», «Vasaku jala reede»).

Järelfilmi 3D eriefektid valmistas Gruusia päritolu Alfred Tsaizer Texasest ning filmi õige värvigamma eest hoolitseb Skandinaavia üks tuntumaid koloreerijaid Henri Pulla.

Weekend Festival Baltic 2017 toimub Pärnu rannas 3.-5. augustini. Eelregistreerimine festivalipassi ostmiseks on alanud kodulehel. Eelregistreerimine tagab, et on võimalik osta 3päeva festivalipassi soodushinnaga 95 EUR (norm 115 EUR) ning 2päeva festivalipassi soodushinnaga 85 EUR (norm 105 EUR). Eelregistreerunutele algab piletite müük 13. veebruaril kell 9.00 ning festivalipiletite avalik müük 20. veebruaril. Festivali esimesed esinejad tehakse teatavaks 30. jaanuaril. Weekend Festival Balticul 2016 astusid muuhulgas üles: Tiësto, Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Example, Robin Schulz, Rudimental, Showtek, Sigma, Sigala, Tungevaag & Raaban ja paljud teised.