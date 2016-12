Vaata järele: reeglite rikkumine päädis saates «Eesti parim pagar» kojusaatmisega

Osalised said ülesandeks küpsetada uhke keeks. Mitte lihtsalt kuiv brikett, vaid mahlane, eriline ja peolauale sobiv. Valmisid väga erinäolised keeksid. Mõne puhul kahtlustati, et küpsetis on traktori alla jäänud, mõnes jäi võõraks lõhnaõli meenutav ehk roosiõievee maitse.

«Eesti parim pagar» / TV3

Kõige ärevam oli Ain, kelle tšillist šokolaadikeeksi pidas külaliskohtunik Raivo E. Tamm liiga vürtsikaks ning kohtunik Ants mutimullahunnikut meenutavaks. Asja ei teinud paremaks ka see, et Ain lõikas kohe hommikul noaga sõrme ja uskus, et see saab ainult halba õnne tähendada.

«Eesti parim pagar», Raivo E. Tamm / TV3

Täielikuks hävinguks osutus Monika keeks – kummaline lõhn, veider küpsetatud kurk ja unustatud koostisosad. Alari kommenteeris keeksi sõnaga, mis ühegi kokandusfänni leksikas head ei tähenda – «huvitav!»

«Eesti parim pagar» / TV3

Igas saates küpsetatakse esimene ülesanne võistleja retsepti järgi. Võistleja tellib telki kõik vajalikud töövahendid ja komponendid ning võib võistlustööd kodus sadu kordi harjutada. Kohapeal retsepti täiendamine pole lubatud. Poleks ju aus, kui konkurentide töid nähes üritataks enda oma viimasel hetkel vingemaks tuunida. Selle reegli vastu eksis aga Maiki, kes keeksile mineva vahukoore võiks lasi ja kapist uue, võib olla kellegi teise vahukoore välja otsis. Seega oli keeksi uhke kate pettusega pooleks.

«Eesti parim pagar» / TV3

Tehnilise ülesandena tuli Antsu retsepti järgi küpsetada pähklitega beseerull. Nii mõnelegi kogenud kodukokkajale osutus komistuskiviks vahukoor. Võõras mikser, soe telk, ärevus ja rabistamine andsid mitmel puhul tulemuseks võiks muutunud koore. Võisegu keerati besee vahele ja jäädi parimat lootma. Päeva parimaks sai Liilia, reeglite rikkumine saatis koju Maiki.