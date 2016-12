Galerii! Eesti näitlejad astuvad eetridiktori kingadesse

«Iga päev on ühe Eesti näitleja nägu. Me ei näe telekas mitte klassikalist diktorit, vaid ühe näitleja lühiportreed. Et saada teada, mis moodi juhatab uudiseid sisse näiteks Tambet Tuisk või kuidas tutvustab mängufilmi Merle Palmiste, tuleb iga päev telekat vaadata,» selgitas ETV pearežissöör René Vilbre.

Eesti näitlejad astuvad eetridiktori kingadesse / Kairit Leibold / ERR

1. jaanuaril näeb ekraanil diktorina siiani saateid kaadri tagant sisse juhatanud Sandra Uusbergi. Seejärel kohtab juba Jaan Rekkorit, Margus Taborit, Merle Palmistet, Priit Piusi, Evelin Võigemasti, Anne Veesaart, Tambet Tuisku jt.

Ettevõtmises osalevad kõikide Eesti suuremate teatrite näitlejad ja ka vabakutselised. Eetridiktori amet taaskäivitati koostöös Eesti Näitlejate Liiduga, kes tähistab uuel aastal oma 100. sünnipäeva.