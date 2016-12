Tee head: Oleviste kogudus ootab täna headelt inimestelt maiustuste näol annetusi

Oleviste kogudus ootab täna, eelistatult kuni keskpäevani, headelt inimestelt annetusi, täitmaks koduta ning vähekindlustatud inimeste pühade kohvilaud!

Kogu kogudusse toodud toidukraam jaotatakse abivajajate vahel ära ning pakitakse neile ka kaasa. Kui Swissotel täidab sooja toidu laua ning Kalev on valmistanud lastele kommipakid, siis just nimelt kohvilaua osas oodatakse kaaskodanike abi!

Seni on inimesed armastanud kohvilaua tarvis ise maitsvaid kooke ja küpsetisi teha, lausus Oleviste Hoolekanne juht Riina Solman ning lisas, et kõik annetused on väga oodatud! Kui esialgu oli sündmus mõeldud eelkõige koduta inimestele, siis ajaga sai selgeks, et neid külastavad ka pensionärid ja teised üksikud inimesed, kes pühade ajal lihtsalt seltsi ning vestluspartnerit otsivad.

Homme keskpäeval astub Olevistes üles ka 15 aastat ürituse patroon olnud Reet Linna.

Veel ei ole hilja! Tee ka sina head ning kata puudustkannatavate kaasmaalaste laud hõrgu küpsetisega!