Video: ameeriklane tõsteti väidetavalt lennukilt maha, kuna ta rääkis oma emaga araabia keeles

Youtube’is tuntuks saanud koomikul, 23-aastasel Adam Salehil on 1,6 miljonit jälgijat, kuid nüüd postitas mees naljanumbri asemel video, millel on näha teda vaidlemas.

Videol on näha nii New Yorgi kriminaalõiguskolledžis õppinud Salehi kui Delta Airlinesi lennuki meeskonnaliikmeid.

«Kas te mõtlete seda tõsiselt? Ma hakkan kohe nutma, sest te olete rassistid. Ma ei suuda seda lihtsalt uskuda. Teid häiris, et ma rääkisin teises keeles? Kuus valget habemega mehe vastu?» sõnab Saleh videol.

Oli ka neid, kes Salehi kaitseks välja astusid ja küsisid, et miks ta lennukilt maha tõstetakse.

«Rääkisin esmalt oma emaga araabia keeles ja siis oma sõbra Slimiga ja nad tõstavad meid lennukist maha. Ma kavatsen selle teemaga jätkata, sest igaühel on õigus lennukis rääkida just selles keeles, milles tahab,» lisas ameeriklane.

Delta Airlines kinnitas, et lennult eemaldati kaks reisijat põhjusel, et umbes 20 reisijat pidas neid häirivateks.

«Uurime, mis lennukis juhtus, sest suhtume süüdistustesse ja ohuolukordadesse suure tõsidusega. Inimesi tuleb kohelda viisakalt, kuid selles juhtumis arvati olevat viide terrorismile,» teatas lennufirma.

Videot näinute arvates on sellest midagi puudu, sest ei ole teada, mis tegelikult lennukist mahatõstmisele eelnes.

«Tahaksin teada tervet lugu, sest tegelikkuse ja nalja vahel on suur vahe. Kas Delta või koomik astus ämbrisse,» teatas videot näinud Cat Kaskens sotsiaalmeedias.

Teada on, et Saleh on ka varem teinud sotsiaalkatseid, et saada teada inimeste reageeringuid olukorras, kus moslemeid ja araabia keelt kõnelevaid inimesi võrdsustatakse terroristidega.