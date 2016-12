Video: Evelin Ilves kommenteeris Ärma talu skandaali

Saatejuht ja kirjanik Evelin Ilves leiab, et Ärma skandaaliga tehtu Toomas Hendrik Ilvesele liiga: «See on minu hinnang. Niimoodi ei peaks ühegi inimesega käituma, ammugi siis veel riigipeaga. See pole lihtsalt soliidne,» kommenteeris naine, et suur osa jutust, mida räägiti, ei vastanud tõele. «Nii ei tehta!» noomis Evelin Sakalale antud videointervjuus.

Ministrid käisid Ärmal külas. Evelin Ilves võttis külalisi vastu paljajalu / Elmo Riig

Kas Evelinil endal ei ole olnud tahtmist tõe huvides tegutseda?

«Noo see lihtsalt ei ole võimalik. See ei ole ühe persooni kätes ja ammugi mitte minu omas,» rääkis Evelin, et ta ei tahtnud sinna oma panust anda.