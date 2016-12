Gaasiboiler võttis Valgevene tuntud modellilt elu

Politsei sõnul tekkis 44-aastasel naisel ta kodus Minskis vingugaasi ehk süsinikmonooksiidi mürgistus.

Uurimine näitas, et tuntud modell ei teinud enesetappu, vaid tegemist oli õnnetusjuhtmiga.

Vaid paar tundi enne õnnetust oli naine helistanud oma emale ja öelnud, et ta on kodus ja temaga on kõik korras. Ta oli Poolas ärireisil ja saabus mõni aeg enne hukkumist koju tagasi.

Makeid tunti lisaks modellitööle ka moe-show’de ja iludusvõistluste organiseerijana ning tal oli oma modellikool.

Makeist sai modell, kui ta õppis Minskis polütehnilises instituudis füüsikat.

Naise kolleegide ja sõprades sõnul oli ta oma tööle pühendunud, elurõõmus ja tark naine.

Valgevene sotsiaalmeedias meenutatakse tuntud modelli ja avaldatakse ta perele kaastunnet. Kommenteeriti, et inimelu võib katkeda väga tobedate õnnetuste ja ettevaatamatuse tõttu.

