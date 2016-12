Kuidas tähistavad aastavahetust itaallased? Eestlased on joogilembelised, aga itaallased söövad nagu elevandid

Bart pianobaris tervitab aastavahetajat ees tõeline Itaalia pianist ning laulja Tommaso Primavera, kes on suurepärane pianist Itaaliast ja kelle lauluhääl ei jäta kedagi külmaks. Aastast 1985 on Tommaso esinenud Itaalia suurimates klubides, hotellides ja restoranides. Tema repertuaaris on nii Itaalia, Ladina-Ameerika, Prantsuse kui ka Hispaania ja Brasiilia lugusid. Nüüd aga on ta toonud killukese Itaaliat Tallinna vanalinna, et siia jäädagi.

Et aga pianobaari külastaja saaks aimu, mis teda aastalõpupeol ees ootab, siis selgitab Tommaso pisut lahti Itaalia traditsioone.

Millised on itaallaste aastavahetuse traditsioonid?

Tommaso räägib, et nagu enamus festivale Itaalias, nii ka uusaasta tähistamine on seotud religioossete traditsioonidega. Uusaasta õhtut nimetatakse sealmail Saint Sylvester ja seda tähistatakse kodudes, restoranides või klubides. Selle kohta on neil ka väljend «Big dinner of San Silvestro» ehk tõlgituna Püha Silvestro suur söömaaeg. Nagu nimigi ütleb, on sellel päeval aukohal toit. «On teada fakt, et itaallased armastavad juua, kuid ammustest aegadest me joome söögi kõrvale ja just seetõttu on meie toidulaual peamiselt vein,» selgitab Tommaso. Olenevalt toidust ja toidukorrast on seal punane või valge vein. Tervitusjoogiks on vahuvein, lihatoitude juurde punane vein ja kalatoitude juurde valge vein. Franciacorta piirkonnas valmistatud šampanjaga täidetud klaasid lüüakse kokku uue aasta saabudes või pakutakse seda jumalate jooki desserdiks.

Muusikul on peol tähtis roll

Elav muusika on restoranides kohustuslik, see saadab pidutsejaid kogu õhtusöögi vältel. Muusik on kaasatud kogu õhtusööki ja mängib muusikat roogade vaheaegadel (miinimum 6 kuni 12 käiku) ja tema kanda on ka tähtis roll loetleda aasta viimaseid sekundeid trummidel.

«Mõni sekund peale südaööd tulevad mehed ja poisid välja, et lasta taevasse ilutulestik. Peab juurde märkima, et see ei ole Itaalias igal pool lubatud, olenevalt sellest, kas elatakse põhja või lõuna pool, aga saluuti uue aasta tervituseks lastakse siiski kõikjal üle maa,» jutustab Tommaso. Kui meespere on toimingutelt tagasi, alustab muusik taas esinemist ja dikteerib tantsumuusika rütmi, kuniks väsivad tantsijad või mõnel juhul ka muusik ise, aga pidustused peavad olema tasemel.

«Kui ma olin noor, oli uusaasta saabumise tähistamine mulle väga eriline sündmus, mida veetsin sõprade ringis,» räägib itaallane. «Hiljem, tänu minu tööle, on see minu jaoks alati olnud raske tööpäev ja ei oma tähtsust, kus kohas ma sellel päeval olen. Mulle on oluline, et saan sellel erilisel päeval teha oma kuulajaid õnnelikuks, kes on valinud ja valivad ka edaspidi peopaika selle järgi, kus esinen mina.»

Eestlased on ausad, itaallased... mitte alati

Kahe aasta jooksul, mil Tommaso on elanud Tallinnas, on ta uusaasta ööl olnud tööl. «Ma saan näha kuidas inimesed, kes on tulnud klubisse või restorani lähevad keskköö saabudes väljakule nautima ilutulestikku ja peale seda naasevad tagasi peopaika,» seletab ta. «Samuti olen tähele pannud, et siin ei ole kommet tasuda arvet enne ilutulestiku-show`le minekut — Itaalias ei tuleks selline asi kõne allagi, sest on täiesti kindel, et kui keegi lahkub restorani alalt lahtise arvega, ei näe omanik teda enam kunagi. Eestlaste usaldus avaldas mulle muljet ja mulle teeb au elada sellises tsiviliseeritud ja ausas riigis. Tahan kindlasti jääda siia pikemaks ajaks.»

Söömine on itaallastele kui eluküsimus

Tommasole meenub üks naljakas lugu ajast, kui ta töötas ühes restoranis Florencas. «Nagu olen eelnevalt maininud on itaallastele uusaasta ööl söök peaaegu, et elu ja surma küsimus, restoranid teevad selles osas tohutuid ettevalmistusi. Grupp härrasmehi tuli tähistama restorani ja nad sõid põhimõtteliselt pausideta kella kaheksast kuni kaheteistkümneni õhtul, siis vaatasid väljas ära ilutulestikku, tulid veelkord tagasi restorani ja ostsid 5 Florentine steiki, kilogramm näkku. Kui eestlased paistavad silma pigem joogilembusega, siis itaallased on võimalised sööma nagu elevandid,» muigab Eestiga elu sidunud itaallane.

Pianobaar Bart ootab Eestimaa inimesi ja külalisi võimsale aastavahetuspeole, et sel mõnusal ööl tervitada saabuvat aastat just Itaalia moodi.