Video: ufoküttide arvates käisid tulnukad esmalt Marsil kätt proovimas ja siis suundusid Egiptusse

Ufoküttide arvates ei oleks inimesed suutnud ehitada Egiptuse ja teiste meie planeedi paikade püramiide, vaid selle taga on hoopis teistelt planeetidelt ja galaktikatest pärit väga arenenud olendid.

Youtube’i jõudnud videotel väidetakse, et Punasel planeedil on iidseid püramiide, mis on umbes viiekordse maja kõrgused ja need olevat Egiptuse püramiidide ehitamise käeharjutus.

Enda kohta varjunime Martian Archaeology kasutava isiku sõnul on Marsil näha kõrvuti kahte püramiidi, kuid sealsetest teistes paikades on veel püramiide.

USA kosmoseagentuuri NASA kulgur Curiosity on jäädvustanud Marsil mitmeid erinevaid objekte, kaasa arvatud ka selliseid, mis meenutavad püramiide.

Tuntud ufoloogi Scott Waringi sõnul võivad nimetatud kaks Marsi püramiidi olla astmikpüramiidid, mida Maal leidub Põhja-Aafrikas ja Kesk-Ameerikas.

«Marsil olevad püramiidid on väga vanad ja sealsete tingimuste tõttu kulunud väljanäegmisega. Samas aga viitavad, et nende rajamise taga on intelligentsed olendid,» teatas Waring.

Ta küsis, et miks NASA kulgur tuhinb Marsi pinnases, üritades otsida märke elu kohta, samas kui paari kilomeetri kaugusel on viiekordsed püramiidid, mida oleks huvitav uurida.

Waring on veendunud, et NASA töötleb enne avalikkusse lubamist Marsi kulguri poolt tehtud fotosid ja videoid, et ei paljastuks seda, mida tahetakse inimkonna eest varjata.

ParanormalCrucible kommenteeris ufoloogide lehekülgedel, et Marsi püramiidid on korraliku disaini ja kujuga, seega on need loonud intelligentsed olendid ning need ei ole valguse ja varju mäng nagu arvab NASA.

Möödunud aastal teatas USA füüsik John Brandenburg, et Marsil võis kunagi olla tsivilisatsioon, kuid planeeti ründasid sõjakad tulnukad, kes kasutasid tuumarelva ja kõik hävines, kuid genotsiidi ja kultuuri jäänused on seni näha.

2011. aastal teatas osa peavoolu teadlasi, et Marsi pinda katavad õhukese kihina uraan, toorium ja kaalium, andes pinnasele punase värvuse.

Marsi atmosäärist leiti tuumaisotoope, mida saab seostada tuumapommidega, ning seega on sel planeedil võinud aset leida tuumarünnak.