Erika Salumäe tütar on ikka veel täisrase ja mängib Tais ahvide ja elevandipojaga

Valehäirele reageeris Sirli aka Shanti ämm emotsionaalse kirjaga (sisu ja kirjapilt muutmata, toim.):

MINA, GERLI GRAND, ANNAN TEADA, ET MINU LAPSELAPS, KES ON KA MUUHULGAS ENDISE OLÜMPIAVÕITJA Erika Salumäe lapselaps täiesti juhuslikult, EI OLE VEEL SÜNDINUD!!!

Pärast GOWRI TRAVEL HOUSE ESIMESE AMETLIKU KLIENDI saabumist meie juurde 3 nädalaks, et kogeda kas meie teenus on kvaliteetne ja vettpidav eheduse, erilisuse ja südamlikkuse mõistes, mängis täna täisrase Shanti Grand Uuststalu (kes ei ole enam SIRLI!) elevandipoja, ahvide ja lõpuks ka mäekotkaga.

Jumala ühes tükis!!!

Kui meedia mängib meie perega, siis õpime mängu lihtsalt ära ja mängime meediaga. ...Rääkimata äraostetavatest saatejuhitidest...

Oleme elanud oma lihtsat ja armastust ning tõõd täis elu ning olnud selles õnnelikud. Ühel päeval räägime OMA LOO. Nüüd teatan Elu.24 või

Ja mis ta iganes oli. et pikiks ruttu ülesse TÕE. Hoiame teid, kes te kas lihtsalt huvitute, meile tuld ja tõrva soovite või heade soovidega kaasa elate. TUHAT TÄNU KÕIGILE, KELLE SÜDA ON NII SOE JA PIISAVALT SUUR, ET TE MÕISTATE- midagi oli Shanti elus tõesti valesti...Mis- sellest räägime kohtus.

Vähemalt Shanti elu on nüüd rahulik, armastust(mitte ainult sõnades) ja TOREDAID ELAMUSI TÄIS. Mida ta, alaealine noor neiu, kes kasvas üles alkoholismis, naiste kätshis kes järgmisel hetkel tema nähes suudlevad jne. Hea uudis on see. et TA EI OLE EPILEPTIK!!!

Varsti vanaemaks saav Gerli Grand Uustalu