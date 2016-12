Filmifännide väitel on «Üksinda kodus» filmis näha Elvis Presleyt

Sotsiaalmeedias levib juba mõnda aega filmifännide väide, et selles filmis on kõrvalosas näha ka laulja Elvis Presleyt.

Elvis Presley / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Väidetavat Elvist on näha stseenis, milles peategelase Kevini ema, keda kehastab Catherine O´Hara, ootab Pennsylvanias lennuvõimalust koju Chicagosse. McAllisteride pere suundus Pariisi jõulupuhkusele, kuid seal avastati, et Kevin jäi koju ja ema üritab koju tagasi minna, kuid pühade tõttu on kõik lennupiletid välja müüdud.

«Üksinda kodus» reklaamplakat / wikipedia.org

Kevini ema on piletijärjekorras ja tema selja taga seisab mees, kes kannab musta värvi džemprit ja halli jakki ning keda võib pidada Elvis Presleyks.

Samas räägivad faktid selle vastu, kuid tegemist võib olla Elvisega väga sarnase mehega.

Teada on, et Elvis Presley suri 1977. aastal, kuid seni liiguvad vandenõuteooriad, et kuulus laulja lavastas oma surma, kuna oli kuulsusest tüdinenud.

«Üksinda kodus» tehti 1990. aastal, siis oleks Presley olnud 55-aastane ja filmis nähtava tegelase vanus on umbes see.

Selles linateoses olev mees teeb peaga just sellise liigutuse, nagu tegi Presley 1977. aastal esinedes.

Lisaks oli sellel tegelasel seljas kõrge kaelusega džemper. Elvis Presley naine Priscilla sõnas 1979. aastal antud intervjuus, et ta mehele meeldis vabal ajal kanda kõrge kaelusega džempreid, sest ta hoidis oma kaela ja häälepaelu.

«Üksinda kodus» režissööriks oli Chris Columbus, kes kaks aastat enne selle filmi tegemist tegi linateose «Heartbreak Hotel». See rääkis teismelisest, kes plaanis röövida Elvis Presley.

Filmifännide arvates ei olnud see seega juhus, et Columbus pani järgmisse filmi Elvis Presley.

Columbus kommenteeris filmifännide arvamust, et «Üksinda kodus» stseenis näeb Elvis Prselseyt.

«Inimesed on seni veendunud, et «Üksinda kodus» filmis astus üles Elvis ja et ta lavastas oma surma pääsemaks kuulsusekoormast. Vaadake filmis olevat meest teraselt, ta ei ole Elvis,» teatas režissöör.

Sellest seisukohavõtust hoolimata on filmifännid veendunud, et Elvis tahtis lihtsalt veel ühes filmis mängida ja kuna ta ei saanud olla mõni põhiosatäitja, siis leppis ta kõrvalosaga.

On ka neid, kelle arvates oli Columbuse sõnum otsene viide, et Elvis Presley on elus, sest ta eitas kuulsuse osalemist filmis. Teiste jaoks on see aga järjekordne vandenõuteooria.