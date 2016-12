Loe ja imesta! Kristel Aaslaiu vahva vanaisa on tõeline kangelane

«Mo vanaisa on üks kõige lõbusamaid ja vahvamaid inimesi, keda tean. Mo juured tulevad siit,» kirjutas Kristel, jagades Saaremaa kohaliku lehe Meie Maa artiklit oma vanaisast Olevist.

«Salme valla Suurna küla elanik Olev Aaslaid pole enam esimeses ega teises nooruses, iga päev viib sammukese lähemale 81. eluaastale. See on üsna pikk eluiga, mis tähendab, et südamel olevad asjad tuleb ära klaarida,» seisab artikli sissejuhatuses.

Selgub, et Kristeli vanaisa on tõeliselt vahva vanahärra, kes on oma elu jooksul mitmeid elusid päästnud ja tahtis nüüd lehele oma loo jutustada.

Loe südantsoojendavat artiklit SIIN. Tragi ja toimekas vanahärra on tõeline eeskuju nii mõneski asjas!