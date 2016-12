Video: venelasest kalur paljastas, millised «tulnukad» elavad meres

Roman Fedortsovi sõnul asub meres maailm, milles elab palju «tulnukaid», kelle seas on nii kaheksajalgseid artropoode kui pussnugasid meenutavate hammastega kalu.

Fedortsov töötab kalurina traallaeval, mille võrkudesse on aastate jooksul jäänud kinni nii mõnigi ebatavaline elukas. Ta hakkas neid jäädvustama, et inimesed saaksid tead, milliseid loomi on meres lisaks tavapärastele.

Nende seas on näiteks mantelhai, keda peetakse võrdlemisi primitiivseks, sest ta ei ole hai moodi, vaid meenutab meremadu või angerjat. Või siis kala, kelle hüüdnimi on kummitushai, sest ka tema ei ole täiesti kala, pigem segu mitmest mereloomast.

Venelase ühel fotol on teravate hammaste ja suure suuga kala meenutav olend, kuid hoolimata pikaajalisest kalurina töötamisest nägi ta seda esmakordselt.

Twitteris pilte näinud oletasid, et see kala võib kuuluda liiki Malacosteus ja olla must pikklõug (Malacosteus niger).

Fedortsovi sõnul on ta kalavõrku jäänud ka Psychrolutes marcidus, keda peetakse ta ebatavalise, želeelise keha ja inetu näo, mis meenutab inimnägu, tõttu maailma kõige inetumaks kalaks.

Veel on Fedortsov kätte saanud ja pildistanud meres elavaid ämblikulaadseid, kelle jalgade ulatus on 25 sentimeetrit, haisid, raisid, kaheksajalgu, vähke ja veel paljude teiste liikide esindajaid, kellel on keerulised ladinakeelsed nimed.

Samas on nende liikide esindajad harjunud elama sügaval meres, olles kohanenud karmide tingimustega.