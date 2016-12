Video: Sahara kõrbes sadas üle 37 aasta lund

9,2 miljonil ruutkiomeetril laiuvas kõrbes ei saja just sageli lund ja selle tõttu on seal lume tulek erakordne sündmus, mida jäädvustatakse, edastab The Telegraph.

Nüüdset kõrbelund pildistas ja jäädvustas videole amatöörfotograaf Karim Bouchetata, olles 19. detsembril Liibüas Ain Sefras, mis on üks kõrbealal asuvatest linnadest.

«Kõrbes elavate inimeste jaoks on lumi haruldus, mille tõttu seda jäädvustatakse. Lumi oli kõrbeliival umbes ühe päeva ja siis hakkas sulama,» sõnas Bouchetata.

Väidetavalt on see 20. ja 21. sajandil alles teine kord, mil Sahara kõrbes lund on.

Eelmisel korral sadas Ain Sefras, mida tuntakse ka kui «kõrbeväravat», lund 18. veebruaril 1979 ja siis kestis lumetorm pool tundi.

Reuters teatas siis, et Sahara kõrbe tabas lumetorm, mis peatas Lõuna-Alžeerias liikluse.

Tavapäraselt on Sahara kõrbe aladel asuvates riikides, kaasa arvatud Alžeerias, Tšaadis, Liibüas, Malis ja Marokos temperatuur umbes 47 soojakaraadi, kuid lume tulekuga tuli jahedamat õhku ja temperatuur langes.

Novembris sadas lund Lähis-Idas paikades, kus lumi on samuti harv nähtus.

Selle aasta alguses kattis lumevaip Dubaid ja sellest tegi maailmameediasse jõudnud pildiseeria kohaliku kuningliku pere prints.