Evelin Võigemast: Eesti narkosõltlase elu on keeruline, keegi ei taha sellest probleemist kuulda ega sellega tegeleda

Üks saatejuhtidest, Kristjan Pihl selgitas "Ringvaates", et tema uuris koos Evelin Võigemastiga narkopoliitikat ning keskendus eriti just fentanüülile, kuna Eestis on umbes 10 000 süstivat narkomaani ja see on selles valdkonnas kõige tõsisem probleem.

"Mulle tundub, et Eesti narkosõltlaste elu on siin väga keeruline. Keegi ei taha neist midagi teada ega kuulda, ei taha kuulda nende probleemidest, ei taha sellega tegeleda," rääkis näitleja Evelin Võigemast.

"Üks naine, kellega ma rääkisin, jõudsime temaga enne nii palju lobiseda, kuna ta laps oli temaga koos, tema on hetkel asendusravil ja puhas. Ravi töötab," lisas Võigemast, et sai temaga rääkida nagu naine naisega.

Teine, kellega näuitlejanna rääkis, oli väga nägus noormees, heast perest pärit eestlane. Ta oli nii sümpaatne, ilusate pruunide silmadega," kirjeldas näitleja, et temaga tegi ta intervjuu samal ajal kui ta fentanüüli suitsetas. "Tal oli vaja oma olemine paremaks saada," sai Võigemast aru, et ka tema on inimene ega pole abstraktselt mingi narkar.

