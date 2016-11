Prantslane leidis päranduseks saadud majast 100 kilogrammi kulda

Kohaliku oksjonimaja esindaja Nicolas Fierfort'i teatel oli majas 5000 kuldmünti, kaks 12-kilogrammist kullakangi ja 37 ühekilogrammist kullakangi, edastab The Local.

Fierfort'i, kes külastas maja, et hinnata uue omaniku jaoks selles olev mööbel ära, teatel on «saagi» koguväärtus 3,5 miljonit eurot ja see oli väga hästi peidetud.

«Kuld oli peidetud eri kohtadesse, mööbli sisse ja alla, vannituppa, pesukappidesse, ühesõnaga igale poole,» teatas oksjonimaja esindaja.

Anonüümseks jääda soovinud uus majaomanik, kelle seos eelmise omanikuga on teadmata, komistas kulla otsa mööblit liigutades.

Esmalt leidis ta väikese kuldmünte täis karbi, mis oli kruvitud kapi alla. Ta hakkas teadlikult maja läbi vaatama ja leidis veel kulda, kaasa arvatud kullakange.

Kui suur kogus kulda oli leitud, helistas omanik oma advokaadile, et temalt nõu küsida ja kullalaadung üle vaadata.

Oksjonimaja eksperdi hinnangul olid kuldmündid ja kullast kangid ostetud eelmise majaomaniku poolt 1950. – 1960. aastatel seaduslikult.

Kulla olemasolu kinnitasid kunagise omaniku dokumentide seas olevad paberid.

Uus omanik on suure osa kullast juba müünud, kuid meedia arvates saab suurima tulu siiski maksuamet.

Prantsusmaa seaduse kohaselt peab päranduse saaja maksma 45 protsendi suurust pärandimaksu ning see kehtib ka Évreux’s maja ja kulla pärinud isiku kohta.