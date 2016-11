Teletop: Kanal 2 «Radar» seljatas ETV lipulaeva «Pealtnägija»

Näosaade on ainuke TV3 saade esikümnes, ETV vaadatuimad saated on jätkuvalt «Pealtnägija» ja «Õnne 13» ning seitse kohta kümnest on Kanal 2 käes. Tuuli Roosma reisisaade püsib jätkuvalt kõrgel ning suurema hüppe on teinud «Suur komöödiaõhtu» ja «Kuldvillak».

Eelmisel nädalal 22. Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5339 saatest esimesed kümme olid järgmised.

TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 46)

Vaatajaid saateminuti kohta

koht / koht eelmisel nädalal / saade / kanal / vaatajaid

1. / 1. / SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT / TV3 / 291 000

2. / 2. / PILVEDE ALL / Kanal 2 / 185 000

3.-4. / 4. / MEIE AASTA AUSTRAALIAS / Kanal 2 / 159 000

3.-4. / 6-7. / SUUR KOMÖÖDIAÕHTU / Kanal 2 / 159 000

5. / 8. / RADAR / Kanal 2 / 157 000

6. / 3. / PEALTNÄGIJA / ETV / 146 000

7. / 9. / KODUTUNNE / Kanal 2 / 138 000

8. / 5. / ÕNNE 13 / ETV / 137 000

9. / 12. / NÄDALALÕPP KANAL 2GA / Kanal 2 / 136 000

10. / 22. / KULDVILLAK / Kanal 2 / 133 000

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud;

Periood: 14.11.2016-20.11.2016

Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring