Ischgli suusakuurordis ei tohi pärast kella 20.00 mäesuusasaapaid kanda

Neid, kes pärast nimetatud aega mäesuusasaapaid ja muud suusavarustust kandmas nähtakse, peavad maksma trahvi, mis ulatub vastavalt rikkumise raskusele 25 – 2000 euroni, edastab The Local.

Ischglis on mäesuusavarustuse, kaasa arvatud saapad, kandmine keelatud kella 20.00 õhtul kuni kella 6.00 hommikul.

Linnapea Kurzi teatel on tavaoludes paindumatute mäesuusasaabaste kandmine ohtlik, sest Ischglis on kitsad libedad tänavad ja õnnetused seega kerged tekkima.

Linnapea teatel on Ischglis varasematel aastatel ette tulnud mitmeid õnnetusi, milles valel ajal suusasaapaid kandnud on kukkunud ja murdnud luid. Samuti on suuskade õlal kandmisest põhjustatud õnnetusi, milles suusad on olnud nagu «löögirelvad».

Lisaks tekitavad plastmassist rasked mäesuusasaapad munakivisillutisel valju klobinat, mis Ischgli elanike sõnul on ebameeldiv.

Ischglit tuntakse ka suusamäe järgsetest pidustustest ja lärmaka ööelu poolest.

Ischgli suusavarustuse ja suusasaabaste kandmise keeld kehtib 20. novembrist kuni 5. maini ehk kogu suusahooaja. Keeld käib ka lumelaudade ja murdmaasuuskade kohta.

Linna esindajate teatel tuleks suusakuurortisse õhtusel ajal saabunutel viia varustus kohe majutuspaika ning alles siis minna baaridesse ja klubidesse.

Enne mäe sulgemist viimasena mäele jäänutel tuleks siis tellida takso, mis neid ja nende varustuse hotelli viib, siis ei rikuta suusavarustusega linnapeal liikumise keeldu.

Linnas kontrollivad kehtestatud reegli täitmist eraturvafirma esindajad ja vajadusel määravad nad ka trahvi.

Linnapea Kurzi sõnul ei ole niinimetatud suusasaapakeeld kellegi karistamiseks, vaid inimeste valgustamiseks ja heaolu parandamiseks.