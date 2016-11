Video: vandenõuteoreetikute arvates on Antarktikas püramiidikujuline tulnukate baas

Youtube’i kanalisse Third Phase of the Moon on jõudnud video, mille kohaselt külastas möödunud nädalal seda baasi USA välisminister John Kerry.

Videos on näha püramiidikujulist objekti, mis on osaliselt kaetud lumega ja mis meenutab Google Earth piltidel nähtavat. Samas on sellel oleval kirjutisel kirjaviga, inglisekeelse Antarctica Pyramid asemel on kirjutatud Antartica Pyramid. Kriitikute sõnul olevat see viide, et tegemist on töödeldud pildiga, mis seega ei pruugi autentne olla.

Videot näinute arvamused lähevad lahku, on neid, kes peavad infot autentseks ja neid, kelle arvates on see jama.

Üks kommenteerijatest oli Gordon Anderson, kes enda sõnul on agar mäesuusataja ja mägironija ning teab mägedest nii mõndagi.

«Olen mägesid piisavalt näinud ja arvan, et see struktuur võib kuskil looduses olla, igatahes ei ole see inimeste rajatud,» teatas mees.

Oli ka neid, kes viskasid vandenõuteoreetikute väite ja John Kerry Antarktika külastuse kulul nalja. Daniel Schultzi arvates käis Kerry lumeinglite tegemist harjutamas, sest seal on palju kasutamata lund.

Ei ole teada, kus selline püramiidikujuline mägi tegelikult asuda võib, kuid ta on sarnane liustikeala asuvate mägede nunatak’idega, millest paistab vaid ülemine osa.

Ufouurija Nigel Watson arvab, et tegemist on töödeldud pildiga, mingi mäetipuga, millele on arvutitöötlusega antud püramiidilaadne kuju või siis see on tõesti nunatak.

«Nunatak’id on looduslikud moodustised, mis asuvad liustikealal, mitte tulnukate poolt laseriga töödeldud mäed,» teatas Watson.

Püramiidid on vandenõuteoreetikutele alati huvi pakkunud. Oktoobris jõudis Youtube’ i video, milles väideti, et Bermuuda kolmnugas merepõhjas asub kristallpüramiid, mis võib põhjustada laevade ja lennukite kadumist.