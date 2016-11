Video: kas kummitus üritas tüdrukut hoiatada?

13-aastane Harper Kurtz oli juulis ema autos ja nad sõitsid iludusvõistlusele, tüdruk jäädvustas end ajaveetmiseks, edastab The Sun.

Kurtzi ema Melissa vaatas üks kuu hiljem lapse selfid läbi ja leidis, et piltidel on veel keegi, kes istub auto tagaistmel. Tegemist oli poisiga.

«See oli täiesti ebatavaline. Läksin teise tuppa ja palusin külas olnud sõbrad tütre tehtud pilte vaatama ja ka nemad üllatusid,» teatas ema.

Ema on veendunud, et nende autos oli väikese poisi kummitus. Ta näitas fotosid paranormaalsete ilmingute ekspertidele, kes olid samal arvamusel.

Melissa Kurtzi andmetel oli sel teel, kus nemad suvel sõitsid, üks aasta varem toimunud autoõnnetus, milles hukkus väike poiss.

«Harperil ei olnud turvavöö kinni ja see poiss võis tüdrukut hoiatada, et ka tema võib elu kaotada, kui see tal kinni ei ole,» leidis paranormaalsete nähtuste uurija Greg Pocha.

Ema pani ebatavalised fotod sotsiaalmeediasse, kus nende ümber lahvatas diskussioon. On neid, kes peavad kummitusega fotosid autentseks, kuid ka neid, kelle arvates on pilte töödeldud.

Kuid välja pakuti, et auto tagaistmel võis olla mõni ese, mis auto liikudes liikus ja fotodel jäi mulje, nagu oleks tegemist inimesega.

Või siis oligi autos kellegi poeg ja ja see laps jäi naise tütre fotodele.