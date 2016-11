Ootamatult tuuri katkestanud Kanye West toimetati haiglasse

«Ta on kurnatud ja tal on suur unepuudus,» ütles allikas ajakirjale People. «Ta läks haiglasse vabatahtlikult pärast oma arsti soovitust. Temaga on kõik korras.»

Allikas rõhutas, et mees läks haiglasse vabatahtlikult ning teda ei seotud kinni.

Los Angelese politsei sai väljakutse esmaspäeva pärastlõunal ja asja võttis üle kiirabi, kui selgus, et tegemist oli meditsiinilise probleemiga.

39-aastane Kanye käitus viimastel kontsertidel kummaliselt, rääkis imelikke asju, lahkus poole esinemise pealt lavalt või ei ilmunud üldse kohale. Esmaspäeval katkestas ta tuuri ametlikult.

Kanye abikaasa Kim Kardashian pidi osalema New Yorgis heategevusüritusel Angel Ball, kuid sinna ta ei läinud. Tegemist oleks olnud Kimi esimese avaliku üritusega pärast Pariisis toimunud röövi.