Staarkokk Tareq Taylor on Eestist vaimustuses: tulen siia kindlasti perega tagasi

«Eile sain aru, et me näeme siin midagi väga uut ja moodne köök on väga uus. Meil kulus selleni jõudmiseks palju kauem aega kui teil. Teil pole mingeid piire ees. Te olete oma juurtega väga sügavas kontaktis. See, kuidas te ennevanasti süüa tegite - soolamine, hapendamine, suitsutamine. See kunst on Rootsis kaotsi läinud, sest meil jäi põlvkond vahele. Teil on see olemas ja see on tõeline aare,» kiitis Taylor.

«Teil on niivõrd sügav ja otsene side sellega, mida kasvatate ja kuidas seda kasutate ning säilitate. See teeb teist gastronoomias arvestatava riigi.»

Tareq ütles, et ta astus nagu jõuluparadiisi, kui nägi siinseid hoidiseid täis keldreid.

«Iga kord, kui mind kutsutakse restoranides hoidiseid vaatama, olen nagu taevas. Purki on pandud kõik, mis suvel kasvas. Neid purke võib terve talve jooksul avada ja toidule lisada. See lisab sideme minevikuga ja teil on see tehnika säilinud. See on hämmastav ja ausalt öeldes väga haruldane,» seletas mees.

Taylor kiitis ka kahe Eesti väiketootja siidrit ja juustu, mida pidas maailma parimateks. Ta lubas Eestisse kindlasti tagasi tulla ja seekord ilma kaamerateta.

«Visit Estonia on teinud suurepärast tööd ning leidnud väga mitmekesiseid kohti ja inimesi. Me oleme käinud maal ja linnas ning väga kõrgetasemelistes restoranides. Me oleme maamajas lihtsat toitu söönud. See kõik on väga inspireeriv ja kui see kõik omandada, siis on ülilihtne leiutada uusi retsepte ja seda, kuidas korralikult esindada riiki rahvusvaheliselt. Ma loodan, et see, mida me teeme, annab Eesti inimestest ja toidust hea pildi,» sõnas Taylor. «Loodetavasti leiab veel rohkem inimesi Eesti üles. Ma tulen siia kindlasti koos perega tagasi ja naudin seda kohta.»

Tareq Taylori Eestis filmitud saade jõuab eetrisse arvatavasti tuleva aasta suvel.