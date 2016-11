Video: taanlasi kutsutakse seksima elu lõpuni

2014. aastal ilmus esimene selleteemaline video, milles taanlastel paluti seksida ja lapsi saada, et Taani riik säiliks, 2015. aastal teatati, et taanlased peavad lapsi saama, kuna nende vanemad tahavad saada vanavanemateks, edastab The Local.

Sel aastal tegi Taani reisifirma Spies video, milles taanlasi kutsutakse üles seksima elu lõpuni. Selles teatatakse, et vanemas eas seksijad elavad omaealistest vähemalt kaheksa aastat kauem.

«Vanemaks saades ei pea seksimist lõpetama, seksimise lõpetanud vananevad kiiremini,» teatab video peategelaste Kareni and Jørgeni loo jutustaja.

Tegemist on 60. eluaastates paariga, kes nooruses olid kirglikud seksijad, kuid pärast laste sündi see vähenes ning vanemas eas on nad võõrdunud.

«Oli aeg, mil nad ei suutnud käsi üksteisest eemal hoida, kuid siis juhtus ühte-teist,» teatab jutustaja.

Videos ärgitatakse taanlasi Kareni and Jørgeni näitel lendama eksootilistesse paikadesse puhkusele, et nad seal uuesti seksimõnud avastaksid ja oma elu pikendaksid.

Lisaks pakub Spies reisibüroo paaridele eksootilise puhkuse allahindlust vastavalt laste arvule.