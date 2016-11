Šveitsis hakati valmistama eeslipiima šokolaadi

Kohalik kondiiter Gérard Fornerod lõi eeslipiimast šokolaadi tootmiseks käe firmaga Eurolactis, mis samuti asub Morges’is ja mis toodab eelkõige eeslipiimast kosmeetikat, edastab The Local.

Eurolactise asutaja Pierluigi Orunesu sai maailmakuulsaks 2014. aastal, kui ta esitles eeslipiimast valmistatud tooteid Vatikanis paavst Franciscusele. Orunesu teatel kasvas ta üles Argentinas, kus lapsed, kaasa arvatud tema, said sageli eeslipiima juua.

Fornerod' sõnul kasutas ta eeslipiima esmalt kondiitritoodete nagu koogid ja tordid valmistamiseks, kuid siis tuli talle idee teha sellest piimast šokolaadi.

Väidetavalt on eeslipiima koostis naiste rinnapiimaga sarnane, selles leidub rohkelt laktoosi ja kasulikke rasvhappeid, kuid vähem rasva kui teistes piimades.

Eeslipiim sobib neile, kellel on lehmapiima allergia, samas aitab eeslipiim tugevdada immuunsüsteemi.

Iidsed kreeklased ja egiptlased pidasid eeslipiima elueliksiiriks, Vana-Egiptuse kuulus kuninganna Kleopatra olevat võtnud eeslipiima vanni, et ilus ja noor välja näha.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) teatas 2013. aastal, et eeslipiim on toitev ja selles olevad valgud on lehmapiimale allergilistele inimestele sobivamad.

Orunesu sõnul rajas ta eeslipiima toodete firma Eurolactis, kuna nõudlus oli suur, kuid eeslipiimast tehtud tooteid oli turul vähe.

«Tegemist on rinnapiima sarnase piimaga, eeslipiim ei tekita allerigiat nagu lehmapiim, lisaks on see piim toitaineterikas,» teatas Eurolactise asutaja.

Šveitsis, mis on šokolaadide poolest kuulus, ei ole varem eeslipiimast šokolaadi valmistatud.

Orunesu on veendunud, et eeslipiimašokolaadi jaoks on turgu, eriti just need on sellest šokolaadist huvitatud, kellel on lehmapiima allergia.

«Lehmapiimaallergia ei ole ainult Šveitsis, see puudutab kõiki tööstusriike, allergikuid on elanikkonnast umbes 4 – 5 protsenti ja neid tuleb aina juurde,» teatas firmajuht.

Eurolactis tegutseb küll Šveitsis, kuid suur osa eeslipiimast saadakse Itaaliast.