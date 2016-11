Altais leiti kohaliku «Robin Hoodi» haud

Arheoloogid andsid hauas olnule leidude järgi hüüdnimeks Siberi Robin Hood, tegemist on tõenäoliselt Mongoolia päritolu mehega, kes elas milllagi 13. – 15. sajandil ehk samal ajal Briti saarte legendaarse lindprii Robin Hoodiga, edastab seeker.com.

Hauapanused viitavad, et ta ei pruukinud olla kohalik valitseja, kuid samas austati teda väga.

Siberian Timesi andmetel leidsid matmispaiga Altai Vabariigi Kokorja küla elanikud ja teatasid sellest teadlastele.

«Matmispaigas on täiskasvanud mehe luustik, kasetohust nooletupp, puidust nooled koos metallist nooleotsdega, puidust anumad ja siidikanga ribad, nahast sadulatükid ja nahkrihm,» teatasid arheoloogid.

Altai jaheda ja kuiva kliima tõttu on esemed hästi säilinud.

«Teda saab nimetada Robin Hoodiks, kuid kas ta ka oli seda ja aitas vaeseid, me ei tea. Keskaja haudadest leitakse sageli vibusid ja nooli, sest siis kasutasid peaaegu kõik mehed neid nii küttimisel kui lahingus,» selgitas Gorno-Altaiski ülikooli muuseumi juht Nikita Konstantinov.

Ta lisas, et see matus oli huvitav just noolte ja kena kujundusega nooletupe tõttu.

Nooletupp oli valmistatud kahest erinevast kasekoore kihist, mahutades kahte erinevat tüüpi nooli.

Nooletupel oli märke, mis viitavad mongolite Kuldhordile ehk Kiptšakkide khaaniriigile, mille rajas 1240. aasta paiku Batu-khaan.

Arheoloogid plaanivad järgmise aasta kevadel leiualal teha veel väljakaevamisi ja uurida sarkofaagi, lisaks loodetakse matmispaigast leida ka vibu ja sadul, millele viitavad puit- ja nahaosad.

Teadlaste sõnul on Altais mongollastest vallutajatega seotud leiud võrdlemisi haruldased.

Briti saartelt pärit Robin Hoodi legend oli populaarne ka Nõukogude Liidus, kuhu kuulus kunagi Altai piirkond, sest see kangelane võttis rikastelt ja jagas vaestele ning sobis seega kommunistliku ideoloogiaga.

Näiteks valmis 1975. aastal režissöör Sergei Tarasovi käe all film «Robin Hoodi nooled», milles mängis peaosa Boriss Hmelnitski.

Pilte vaata siit.