Lauri Randla lühifilmi «Mausoleum» saadab rahvusvaheline edu

«Mausoleum» on tragikoomiline õuduslugu patoloog Aleksei Abrikosovist, kes Lenini surma järel palsameeris tema keha ja nö võitis surma. Sellest ajast peale on Abrikosovi elu olnud eranditult seotud Vladimir Iljitši keha hooldamisega. On aasta 1936, Stalini öiste repressioonide ajajärk, keegi ei maga, käivad arreteerimised ja mahalaskmised. Ühel ööl, just enne maipühi, saab Abrikosov teate, et sarkofaagis Lenini näol tiirutab rasvane kärbes...

Novembri algus on olnud «Mausoleumi» jaoks edukas. Film linastus Saksamaal Cottbusi filmifestivali avafilmina, võitis Vilniuse Scanoramal peapreemia ning jõudis Post Mortemfestivali (Mehhiko), Firenze Film Corti (Itaalia), New York Film/TV Festi (USA) ja Aesthetica Shortsi (Suurbritannia) võistlusprogrammidesse. „Kärbes ei ole alates Jeff Goldblumist olnud nii õudustäratav,» kommenteeris Emily Taylor Aesthetica Shortsilt.

«Mausoleum» on Lauri Randla magistritöö Helsinki ELO Filmikoolist. Film on nomineeritud Haugesundi filmifestivali (Norra) Next Nordic Generation Award’ile ja on kevadest peale osalenud mitmekümnel rahvusvahelisel filmifestivalil ning võitnud mitmeid preemiaid.

Filmis mängivad Victor Kotovicz von Lahnberg, Matti Onnismaa, Andrei Lukjanov ning Tallinna Vene teatri näitlejad Aleksndr Okunev, Sergei Furmanjuk, Natalia Dorošenko, Ilja Nartov ja Vladimir Antip.

Stsenarist ja režissöör on Lauri Randla, operaator Peter Salovaara, kunstnik Juulia Jokinen, monteerija Leo Liesvirta, produtsendid Peeter Urbla, Osku Pajamäki, Ilkka Mertsola.

Filmi peatootja on Exitfilm. Filmi rahastasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Instituut, ELO Filmikool, Soome Filmi Sihtasutus ja YLE.

Eestis linastub «Mausoleum» 2017. aasta alguses.