PÖFF - Filmi «17, hirm ja rõõm» rahvusvaheline esilinastus Kosmos IMAX

Kosmos IMAXis toimunud Euroopa esilinastusel oli kohal ka näitleja, tõusev täht Hayden Szeto

Kauaoodatud filmi rahvusvaheline esilinastus toimus septembris Toronto filmifestivalil ning sellele on järgnenud rahvusvahelises meedias ainult positiivsed arvustused.

Filmi on lavastanud ja kirjutanud Kelly Fremon Craig, kelle jaoks see on esimene täispikk film. Üheks produtsentidest on aga kolmekordne Oscari võitja James L. Brooks, kelle loomingus on muuhulgas kvaliteetfilmid nagu „Helluse keeles“ (Terms of Endearment), „Olla suur“ (Big), „Jerry Maguire“ ja „Enam paremaks minna saa“ (As Good as it Gets). Filmis teevad näitlejatest lisaks Hayden Szetole kaasa Oscari nominendid Hailee Steinfeld ja Woody Harrelson, Blake Jenner, Haley Lu Richardson ja Kyra Sedgwick.

Murdeea filmide klassikuid nagu „Kuusteist küünalt“ (Sixteen Candles) ja „Hommikusöögi klubi“ (Breakfast Club) meenutav noortekomöödia räägib täiskasvanuks saamise keerukusest läbi keskkooli tüdruku Nadine’i (Haille Steinfeld), kelle niigi keeruline elu saab hoobi, kui tema vend hakkab käima tema parima sõbrannaga.

Tiina Lokk ja Hayden Szeto

Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokk ütles, et „PÖFFi jaoks on see mitmes mõttes murranguline hetk.

"See on esimene kord, kui üks Hollywoodi suurstuudio meile sellise kaaluga sündmuse korraldada usaldab ning siia ka ühe filmis näitleva staari saadab. Loodetavasti saab sellest verstapost järgmiste sarnaste filmide ja sündmuste jaoks, mis on oluline nii PÖFFile kui ka Eestile tervikuna, sest sellised üritused hakkavad kohale meelitama palju rohkem rahvusvahelist ajakirjandust ning filmifänne teistest riikidest.“

Lisaks näitlejale Hayden Szetole külastavad PÖFFi Sony Pictures Releasing Internationali asepresident Milissa Duponce ning Sony Pictures Entertainmenti rahvusvahelise kinoturunduse konsultant Pamela Rodi, kes teeb kaasa Industry@Tallinna raames toimuval Storytek Foorumil.

