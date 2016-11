Selgusid näosaate finalistid! Kas oled tulemusega rahul?

Suurejooneline finaal leiab aset 4. detsembril Saku Suurhallis ning seal võistlevad Kalle Sepp, Adeele Sepp, Raivo E. Tamm ja Liis Lass.

Eelfinaalis istusid kohtunikepingis Olav Osolin, Tanja Mihhailova, Andrus Vaarik ja külaliskohtunik Mart Juur.

Laura Põldvere kehastus Jassi Zahharoviks ja esitas koos Nele-Liis Vaiksooga laulu «Öö laps».

Olav: Mina vaatan, et 16 aastat pole Nele-Liisile üldse mõjunud - kleit läheb ilusti selga. Aga Jassile on hästi mõjunud! Jassi on kuidagi saledamaks läinud ja jätab juba korraliku Ameerika rokkari mulje. Ilus laul, aga etteaste oli teil verdtarretav.

Tanja: Meeldis küll. Esimene number ja ma ei olnud valmis selleks. Löödi pahviks mind sellise etteastega.

Mart: See oli tõesti väga õnnestunud number. Kui me mõtleme Jassi Zahharovi peale, siis on selge, et tegu on Eesti laulukunsti suurkujuga, kelle laulukunsti ma võrdleks sellega, et umbes nagu laulab riidekapp. No sellist suurkuju Laural kõige paremate vahenditega ei oleks lihtsalt võimalik parodeerida. Ta valis teise tee - Laura esituses oli see riidekapp see, mis kukkus Nele-Liisile lihtsalt peale, põmm! Suurepärane esitus ja naljakas number. Ma poleks iialgi uskunud, et sedasorti muusika võiks kõlada minu kõrvadele väga meeldivalt.

Inga Lunge astus lavale Gloria Estefani looga «No Llores». Carlos Santanat kehastas Inga abikaasa Toomas Lunge.

Tanja: Oi, kuidas mulle meeldivad need kuumaverelised naised! Enesekindel naine, teab, mis on tema väärtus - sulle kohutavalt sobib see stiil! Kuidas sa välja näed ja kuidas sa laulsid... Jätka samas vaimus! Kusjuures, ma vaatasin, et kohutavalt Santana nägu!

Mart: Number oli väga vahva, tekitas mõtteid. Hakkasin mõtlema, et mis oleks juhtunud, kui Elgula ja Lunge oleks lapsepõlves kantriplaatide asemel kätte saanud mõned latiinoplaadi. Kindlasti oleks jäänud olemata laul «Kaua sa kannatad kurbade naer».

Andrus: See, mis sa praegu tegid, on selline lõpueksam meie kooselatud perioodile. Ma kuulsin täna, et sul on väga pikalt olnud laulmisefoobia. Uskumatu! Ja sa tulid, teades seda endast, siia saatesse. Ma vaatasin sind proovides. Sa veel kuskil poole tunniga jõudsid selle vormistada. Minu jaoks sa tegid kõik ära!

Inga: Ma olen seda meelt, et oma hirmudele tuleb vastu seista.

Mart: Ega see Lunge nüüd nii kole ka ei ole...

Kristjan Kasearu esitas Passengeri emotsionaalset superhitti «Let Her Go».

Mart: See number tuletas mulle meelde paljudele tuttavat situatsiooni, kus sa oled välismaa linnas ja sa ei tea, kus on tualett. Ja päev on pikk, turisti jalad on rakkus, olukord muutub järjest pingelisemaks ja siis on tõesti - let her go. Aga mis on selle Passengeri tähtsus tänapäeva popkultuuris... Sa ütlesid, et see on hipsterite lemmik. Ei ole! Hipsterid õudselt häbenevad, et selline artist on olemas. Paljud hipsterid on habeme maha ajanud, lõpetanud käsitööõlle joomise ja läinud tööle, sest lihtsalt häbi on olla hipster pärast sellist artisti.

Andrus: Mulle meeldib, kuidas sa töötad. Sa ei parodeerinud mitte konkreetset persooni, vaid tegelikult tervet seda elutunnetust, mentaliteeti. See on väga suur oskus mõelda suurelt. Sa töötad tõesti peenelt ja su moondumisvõime on fantastiline!

Olav: Alguses ma vaatasin, et see on jäljendus, aga siis ma sain aru, et ei, sa annad ikka sinna vinti ka peale. Mulle see asi väga meeldis.

Tanja: Sa tegid väga-väga head tööd. Tämber oli väga sarnane, olek oli ka täpselt selline, kulmud ülespoole, tupsununnu ja tahaks sind võtta sealt Kalamajast kaasa, aga ma ei saa, mul on üks habemega mees juba kodus olemas. Ma ei ole küll hipster, aga mulle käsitööõlu väga meeldib ja mulle meeldib see lugu.

Adeele Sepp kehastas Eesti kõmulisimat räpparit Tommy Cashi ja esitas tema lugu «Euroz Dollaz Yeniz».

Andrus: Ma olen alati püüdnud väga tolerantne olla ja noori põlvkondi mõista ja mõistan ka ja ei mõista hukka, aga... Ma loodan, et sellisel muusikal ei ole tulevikku. Südames! Et see on selline vesivõsu Eesti kultuuris, mis kas sureb ise või lihtsalt lõigatakse ära. Aga ma saan aru - meil kõigil on aeg-ajalt mingisugune pasapuudus. Ma lähen ka Statoili ja jälle ostan hotdogi. See tuletab meelde, mis päriselu on ja sa tegid seda erakordselt veenvalt. Sa proovisid ära ka ühe muusikastiili, mis sulle elus kasuks ei tule. Preventsioon, lihtsalt öeldes.

Olav: Oi, mulle meeldis väga! Ma ise pean Tommy Cashi vaat et geeniuseks. Need videod, need lood, lisaks Pokemoni 17. tase, mis ei ole ka tänapäeval kerge. Lisaks need sinu Adidase kolm triipu. Kuna praegu on koguperesaade, ei hakkama neist muudest unistustest rääkima, mis on suhteliselt udused. Väga kihvtilt tehtud, aga natuke oleks aktsenti tahtnud rohkem.

Tanja: See oli ebamugavalt äge! See oli täpselt nii dirty ja ebamugav nagu ta muidu on. Mulle Tommy Cash väga meeldib ja ma ootan igat tema videot põnevusega.

Mart: Nagu ma näen, on tänane saade ette võtnud subkultuurid. Mõnitasime hipstereid, nüüd oleme narrinud räppareid. Ootan huviga, mis saab edasi. Adeele number oli väga täpne minu meelest. Siin on tõesti võimalik valguda üle äärte ja muutuda selliseks klimbiks. Adeele tegi seda väga hästi ja andis mulle võimaluse rääkida ravikanepist ja ravikummiliimist, sest see rollijoonis meenutas mulle natuke hukkaläinud Lottet.

Raivo E. Tamm esitas Lou Reedi laulu «Perfect Day».

Olav: See oli väga suure austustundega lauldud. Mul on õnn olnud näha Lou Reedi lähemalt kui teie praegu, umbes kolm kuud enne tema surma. Ta oligi selline hästi liikumatu miimikaga, mõneti hästi viisakas ja samas arrogantne ja tundis, mis ta väärt on ja tema vastu oli kõikidel tohutu respekt. Ma arvan, et sa peegeldasid väga hästi Lou Reedi.

Tanja: Mul oli hea meel, et sa laulsid ilusti ja ausalt selle ära.

Mart: Jaa, Lou Reedi saatis üleüldine austus, see on tõsi. Välja arvatud tema endine bändikaaslane John Cale, kes ütles, et Lou Reed on üks rahaahne tõbras. Raivo etteastet vaadates mõtlesin, et kummalised arengud on leidnud aset näosaates. Muusikud on aru saanud, et tegu on naljasaatega, aga koomik hakkas muusikat tegema.

Andrus: Mulle meeldib, kuidas sa siin saates oled. Sa teed, mis tahad. Tahad, teed pulli, tahad, võtad kätte ja laulad midagi. Kas lõppeb nüüd ära see jutt, et Raivo ei oska laulda?

Liis Lass tõi vaatajate ette Norra koomikuteduo Ylvis internetihiti «The Fox». Tema etteastes lõi kaasa saatejuht Märt Avandi.

Tanja: No issanda loomaaed on ikka väga kirju! Väga naljakas number. Mulle Ylvis kohutavalt meeldib. Selle video juures on pool miljonit vaatamist minu omad. See on lihtsalt naeruväärne, kuidas saab nii palju numbreid niimoodi teha. Mis sõnad ja mis tõsine suhtumine.

Andrus: Teil oli vist väga lõbus seda teha? See oli väga tore lavastus. Tommy Cashi lavastus oli ka Villikol väga hea, nad võtavad hästi kokku selle video üdi.

Olav: Selle looga on mul vahva mälestus, et kui ma esimest korda kuulsin seda, siis imestasin, et talkshow ja nii uhke lavastus. Kõige hullem oli see, et kui ma olin video ära vaadanud, siis mõtlesin, et aga kuidas see rebane siis tegelikult teeb? Ma läksin Google'isse ja läksin otsima, et kuidas see rebane teeb. Ma ei tea siiani, kuidas see rebane teeb.

Joosep Järvesaar esitas Eros Ramazzotti lugu «Piu bella cosa».

Mart: See number oli minu jaoks pingeline algusest peale, sest kogenud jalgratturina ma tean, kui keeruline on püsida jalgratta sadulas nii väiksel pinnal ja sõita ka veel. Lisaks kaelas kitarr! Väga tubli Joosep, eriti juba rattasõidu eest. Number oli väga lustlik. Üks probleem oli, mida sa nende lavaliste võimalustega lahendada ei saanud - sa oled liiga pikk.

Andrus: Mul on hea meel su pärast! Küll me susisime sind, Villiko ja Maiken, et kuule, Ramazzotti on ikka selline. Sa kuulasid ja noogutasid ja olid nõus, aga lõpuks sa võtsid kogu selle nähtuse ka kokku, saatsid meid pikalt ja tegid väga vahva numbri ausalt öelda. Sest Ramazzottit see väga ei meenutanud, aga kogu Itaalia estraadi väga sügavalt ja läbitunnetatult.

Olav: Joosep on väga nutikas kutt. Seda ma olen siin saates juba taibanud. Just sellepärast, et antud hetkel pole Eestis väga nutikas olla Eros Ramazzottile väga lähedane, sest tal kevadel jäi kontsert ära ja osadel inimestel on siiani piletiraha tagasi saamata. Mulle meeldis, et sa üritasid vokaalselt sinna kanti jõuda, kuhu Eros tavaliselt jõuab. Kui sa nägid, et see ei õnnestu, siis sa valisid teise tee. Ja see teine tee oli suhteliselt omapärane. See oli noh... Omamoodi täiesti variant!

Kalle Sepp esitas Ivo Linna lugu «Aeg ei peatu».

Andrus: Sa oled ikka järeletegemises klass omaette. Joosep, õpi! Sa suudad mind üllatada kogu aeg. Ma tahaks sind väga näha finaalis võistlemas.

Olav: See oli hästi üllatav number. Mõtlesin, et Ivo Linna laul on ka salvestatud, aga siis vaatasin, et ei, ikka laulab otse. See oli ikka uskumatu.

Tanja: No täiuslik! Kõik see väärikus, see kerge diskotants. Ja need särgikraed. Sinu hääl... Ma ei oska mitte midagi kommenteerida. See oli nii tõsi ja nii hea ja nii geniaalne.

Mart: Siin on nii palju detaile, millele tasub detaile, millele tasub tähelepanu juhtida. Siin ei olnud ainult Ivo Linna paroodia, vaid ansambel Apelsini paroodia. Siin on oli nii palju asju, mis mõjusid ehtsalt.

Näosaate punktitabel pärast kaheksandat saadet / TV3

Kaheksanda saate võitis ülekaalukalt Ivo Linnat kehastanud Kalle Sepp, kes annetas võidetud 1000 eurot Tallinna lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonnale.