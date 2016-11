Küpros avaldas oma esindaja 2017. aasta Eurovisiooniks!

Saareriiki esindab 2017. aasta lauluvõistlusel artist nimega Hovig, vahendab Eurovision tv. Kuigi Küprose võistluslaul pole veel avalik, on teada, et selle on kirjutanud Rootsi autor Thomas G:son.

Thomas G:son oli ka 2016. aasta Küprose võistlusloo «Alter Ego» autor. Lugu esitas ansambel Minus One ning sellega jõuti ka finaali. Thomas G:son on kirjutanud muuhulgas lugusid Gruusiale, Hispaaniale ja Taanile ning ta on Loreeni võiduloo «Euphoria» üks autoritest.

Hovig on Armeenia päritolu 27-aastane muusik, kes osales 2009. aastal Kreeka «X Factori» saates.

2017. aasta Eurovisioon toimub Kiievis. Poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail, suur finaalsaade jõuab eetrisse 13. mail.