Kriss Soonik: issand jumal, näha naeratavat pesumodelli, see on nii ainulaadne!

Kuidas siis Krissi kollektsioon sünnib?

Kriss: Istun maha ja hakkan kritseldama. Panen ka kõik oma mõtted kirja. Tahtsin moedisaineriks hakata väga kõrges eas, see oli keskkooli ajal. Kui sa avastad, et sa joonistada ikka üldse ei oska ja sa ei tea, et sul üldse on selline kirg...

Põdesin ikka päris pikalt, et kuidas minust võib üldse saada moedisainer, kui ma üldse joonistada ei oska. Aga ennast ei tohi lasta pidurdada sellistest pisiasajdest. Kui ma suudan miskit välja mõelda, küll ma siis suudan selle ka valmis teha.

Millistes poodides sinu asju võib leida?

Enamus meie asju toimub Aasias. Meie oluline turg on Jaapan. Nemad on need, kes lubavad mul olla natukene julgem, mitte mõelda nii traditsiooniliselt ja piiritletult nagu Euroopa ja USA turu jaoks.

Tallinn Fashion Week 23.10.2016 Kriss Sooniku pesukollektsioon

Kuidas sul on õnnestunud üles ehitada oma bränd? Milline see on olnud turunduse ja imidži koha pealt? Mida sina oled teinud, et jõuda näiteks moepiiblisse Elle?

Ma arvan, et tegin õige toote neile. Bränding käib käsikäes tootega. Mis meid on eristanud teistest on see, et meie pesubränd mõtleb pigem naistele. Me ei müü läbi turunduse, et oo, seksikad pildid ja et mehed tulge ostke naistele kingiks pesu.

Meie hakkasime pigem tegema seda, et see on fun naisele endale ja sa saad neid asju ka kanda. Mitte, et ainult ühe korra kannad ära ja topid kuhugi sahtlisse selle ära... Et noh, ühe korra võrgutasin selle mehe ära... Meie lähenemine oli lihtsalt suhteliselt uus.

Mäletan hästi oma pesumessi, kus käisin ja kus üks klient ütles, issand jumal..., näha naeratavat pesumodelli..., see on nii ainulaadne!

Kas sul on ka abilisi?

Ei, ma teen kõike üksi. Vahel on kõrval ka selekteeritud grupp inimesi, kes saavad sellest brändist aru, mis mu peas toimub ja suudavad seda kuidagi välja tuua. Need on näiteks fotograafid, inimesed kes meie logo on teinud, jne. Brändi märksõna on kindlasti täna "väike".

