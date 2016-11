Video: ufoküttide teatel katkestas NASA jälle ufo tõttu ISSi otseülekande

Teoreetikute arvates üritavad nii kosmoseagentuurid kui riikide valitsused varjata, et meie planeedi lähedal lendavad pidevalt kosmiliste intelligentsete olendile alused, edastab Daily Mail.

ISSi hljutisel videol on näha ISSi juures tumeda kosmose taustal liikumas heledat objekti.

NASA olevat siis katkestanud otseülekande ja teatanud, et tekkisid tehnilised tõrked ning vaatajatel paluti kannatlikud olla.

Suur osa otseülekande vaatajatest märkas küll väikest objekti, kuid ei arvanud, et see võib olla mõne maavälise jõu rakett või lendav alus. Ufokütid on teisel arvamusel.

«Kui ufo ilmus ISSi otseedastusse, katkes ülekanne. Nimetatud objekti oli näha vaid sekundeid,» teatas Youtube’i lindistust vaadanud isik.

ISSi otseülekanne muutus siniseks ja juurde ilmus tekst: «Olge ootel. ISSi kõrgeresolutsioonilise Maa vaatluse ajal toimub kaameravahetus või tegemist on ISSi signaali ajutise katkemisega».

Varasemal ajal on mitmel korral ISSi otseülekanne katkenud siis, kui kosmosejaama juures on nähtud kummalist objekti.

Ufoküttide teatel oli septembris ISSi pagasikapsli juures näha kahte ebatavalist lendavat objekti, siis samuti katkestati otseülekanne.

Seni ole teada, mis need objektid on ja miks nad ilmuvad ISSi lähedale, kuid välja on pakutud mitu teooriat.

NASA teatel ei ole «ufosid» olemas, vaid need võivad olla ISSi akende peegeldused, mingid lahti tulnud osad või Maalt peelgelduv valgus. Või siis on ülekande tegemisel mingi tehniline viga, mis näitab olematut.