Miks oli Ivanka Trump kohal, kui ta isa kohtus Jaapani peaministriga?

The Independent spekuleeris, et kui palju Trumpi pereliikmed, kaasa arvatud tütar Ivanka tulevast presidenti mõjutavad ja kas nad hakkavadki poliitikasse sekkuma.

Donald Trumpi kolm täiskasvanud last, Donald Jr, Ivanka ja Eric, kelle ema on endine modell Ivana Trump, on Trump Organizationis tähtsatel kohtadel ning aitasid oma isal valimiskampaaniat läbi viia. Lisaks on peres veel üks täiskasvanud tütar ja alaealine poeg.

Kui teiste USA presidentide lapsed tavaliselt ei ole poliitikat ja presidendiks saanu ametisse asumist mõjutanud, siis Trumpi lapsed teevad seda.

Poliitikaeksperte teeb murelikuks, et lapsed, keda ei ole ühtegi poliitilisse ametisse valitud, üritavad poliitilisel areenil etturid olla, tekitades Donald Trumpile huvidekonflikti.

Ei ole teada, millest Trump ja Abe kohtumisel rääkisid, kuid sotsiaalmeedias oletati, et Ivanka Trumpi osalemine selles võis olla atraktiivsuse lisamiseks.

Ivanka Trumpi osalemine paljastus alles pärast seda, kui Jaapani valitsus esimesena kohtumise pildid avalikustas.

Samas tulevase presidendi tütre osalemine sellel kohtumisel pani protokolli väga jälgivad jaapanlased imestama.

«See ei ole tavaline, et kahe liidri esmasel ametlikul kohtumisel osaleb pereliige. Võimalik, et sellega taheti anda märku tema tulevase tähtsa poliitilise rolli kohta. Kuid Trump on Trump ja tema puhul tuleb inimesi ja olukordi vaadata teise pilguga,» teatas Jaapani Niigata ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Yoshinobu Yamamoto.

Ivanka Trumpi osalemist ametlikul kohtumisel panid pahaks ka USA poliitikaeksperdid.

«Ei olnud mingit põhjust, miks Ivanka Trump kahe riigimehe kohtumisel osales. Võimalik, et isiklikke huvisid silmas pidades,» selgitas poliitikakolumnist Simon Maloy.

Jaapanis liiguvad pärast seda kohtumist jutud, et Ivanka Trump võidakse määrata USA suursaadikuks Jaapanisse.

Abe teatas pärast Trumpiga kohtumist, et tegemist on usaldusväärse liidriga.

Donald Trump avaldas Facebookis kohtumisest foto ja teatas, et tal oli suur au võtta oma kodus vastu Jaapani peaminister Shinzo Abe ja teda võõrustada.