Astrofüüsikute radikaalne teooria: meie arusaam füüsikaseadustest takistab tulnukate nägemist

Ameerika Ühendriikide Columbia ülikooli astrofüüsikute arvates ei ole inimkond suutnud kõiki kosmilisi mõistatusi veel lahti harutada, kuna kosmoses kehtivad füüsikaseadused on teistsugused, kui me arvame, edastab Daily Mail.

Astrofüüsikud käisid välja radikaalse teooria, mille kohaselt juhivad universumit intelligentsed olendid, kes tegutsevad kvanttasandil, suutes muuta universumit nii, et inimkonna arusaam füüsikaseadustest takistab teiste kosmiliste eluvormide nägemist.

Columbia ülikooli astrobioloogi Caleb Scharfi arvates kasutavad kosmilised arenenud tsivilisatsioonid enda peitmiseks tumeenergiat.

«Inimkond ei ole veel leidnud kindlaid tõendeid maavälise elu kohta. Võimalik, et meie arusaam füüsikaseadustest takistab seda ning elu on tegelikult meie ümber olemas, kuid me ei märka seda. Teooria järgi on kosmilisse võrrandisse elu teke, ka meie inimeste teke, sisse kirjutatud. Kui masinad, robotid, saavad piisavalt nutikaks, siis suudavad nad kodeerida ja dekodeerida elu, moodustades uusi tsivilisatsioone ja ühiskondi,» selgitas teadlane.

Võimalik, et väga kõrgelt arenenud intellekt kasutab ära tumeenergiat, mis moodustab universumist umbes 27 protsenti.

«Just tumeenergia võib olla teiste eluvormide peitja ja «päästepaat». Võimalik, et nad kasutavad tumeenergiat kaitsekilbina, mis võimaldab neil meie eest varju jääda,» lisas Scharf.

Müstilist tumeenergiat ei ole võimalik palja silmaga ega teleskoobi abil näha, sest see ei peegelda valgust, kuid astronoomidel on selle olemasolu teada gravitatsioonilise mõju kaudu, mida ta avaldab ainele.

«Süüta täiesti pimedas ruumis tõrvik ja sa näed vaid seda, mida tõrvik valgustab. See ei tähenda, et pimedusse jäävaid toa osi ei ole. Sama kehtib ka tumeenergia kohta, sest see ei ole otseselt nähtav. Se on olemas, kuid milline see välja näeb või kus see täpselt asub, ei ole teada,» sõnas lisas Scharf.

Lisaks tumeenergiale on universumis tumeaine, mis on gravitatsiooniline «liim», mis galaktikaid õiges kohas hoiab. Vaid viis protsenti universumist on mateeria.

Scharfi arvates aitaks inimkonnal universumi saladusi lahendada tumeaine 3D printer, mis on tavaainest tumeaineks dekodeerimise süsteem.

«Võimalik, et meie valed astronoomilised mudelid ja tähelepanekud ei tõenda ainult tumeeaine oelmasolu, vaid et tumeeainet ja -energiat on kunstlikult muudetud ning seda võisid teha intelligentsed olendid,» lisas ekspert.

«Universumi kiirenenud paisumine algas siis, kui universumil oli seljataga juba kaheksa miljardit aastat evolutsiooni,» teatas Scharf.

Seega võisid universumi kiirenenud paisumist, mis sai alguse umbes viis miljardit aastat tagasi, mõjutada need olendid.

«Võimalik, et intelligentne elu leidis viisi, kuidas universum kiiresti paisuma panna, seda võidi teha eesmärgil kosmost jahutada või millegi teise asja pärast. Neil on ka tagavarasüsteem, et nad ise sellistes oludes välja ei sureks. Elusolenditesse on sisse kodeeritud elus püsimine ja elu võitleb kõige efektiivsemal visiil oma hävimise vastu. Nad tegutsevad kvantväljal, jäädvustades oma andmed ja teadmised footonitesse, mida leidub universumis kõikjal,» selgitas teadlane.

Ta lisas, et inimkond ei pruugi tulnukate tsivilisatsioone märgata, kuna nad on väga integreerunud ja meie silmis alati olemas olnud osa kosmosest ehk meie arusaam kosmosefüüsikast aitab neil end peita.