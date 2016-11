Jaan Tätte: minu aeg sai kuidagi väga äkki otsa

«Käisin siin ja seal ja nägin, et see minu aeg sai kuidagi väga äkki otsa. Ei ole niimoodi, et tuled ja... Ikka loodad, et saalis on mõni inimene ka,» muigas Tätte ja kinnitas, et sellist asja pole tal siiski ette tulnud, et tal ühtegi inimest saalist pole olnud.

«Ühel hetkel saad aru, et vähe rahvast on. Terve see suvi, kui ma tegin mingi kümme kontserti. No vihma ka sadas muidugi,» lohutas ta ennast.

Ehkki Tätte lubas viis aastat muusikast eemal olla, annab ta ikka aastas paarkümmend kontserti.

«Kutsutakse palju, aga kõige agaramad saavad mind kohale lõpuks,» selgitas Tätte, mis teda laulma ajab.

Tätte avalikustas ka, et ta kirjutab hetkel kahemehenäidendit ning kui see ükskord lavale jõuab, teeb selles kaasa ka Marko Matvere.