Kriitikud: Donald Trump suhtub presidendiametisse nagu tõsielusaatesse

The Independenti teatel oli Trump «The Apprentice» USA versiooni juht 11 aastat.

Trump edastas Twitteris: «Ministrite kabineti kokkupanemine on protsess. Olen ainus, kes teab finaliste!»

Just see lause käivitas Trumpi vastu suunatud kriitika, et ta ei suhtu presidendiametisse tõsiselt, vaid nagu tõsielusaatesse.

«Kas saad aru, et presidendiamet ja sellega kaasnev ei ole tõsielusaates võistlemine. Sa juhid USAd, saad sa sellest ikka aru?» kirjutas kriitik Will Mendelson sotsiaalmeedias.

Teine kritiseerija arvas, et Trumpi keelekasutus ei ole presidendile kohane.

Trumpi kabinetiülemaks sai Reince Priebus on USA poliitikamaastikul tuntud ning ta poliitika juhtivstrateeg Steve Bannon oli varem paremäärmusliku uudistelehekülje Breibart News juht.

USA meedia teatel mängib Trumpi kulissidetaguses tähtsat rolli ta väimees, 35-aastane Jared Kushner, keda süüdistatakse «stalinistlikes puhastustes».

Donald Trumpi meeskonnas ei ole enam julgeolekunõunikku, kunagist kongressisaadikut ja FBI agenti Mike Rogersit ning välissuhetega tegelenud lobisti Matthew Freedmani.

New York Timesi teatel tahab Kushner lahti saada isikutest, kellega Trump oma kampaania ajal rahule ei jäänud ja selle tõttu toimub puhastus.

Arvatakse, et puhastus on seotud Kushneri isa Charles Kushneriga, kelle tollane peaprokurör Chris Christie 2014. aastal maksupettuses süüdi mõistis. Kushneri eesmärgiks on vabaneda Trumpi lähikonnas neist, kes on Christie toetajad.

Trump ja Kushner on sarnased, nad mõlemad on teinud karjääri oma isa firmades ja saanud kinnisvaraäriga jõukaks.

Donald Trump annab presidendi ametivande 20. jaanuaril 2017.