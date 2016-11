Video: leia meritähtede ja adru seast lennuk

Sel nädalal on eriti menukas erksavärviline pilt meritähtedest, adrust ja kollase liivaga merepõhjast, mille seast tuleb leida lennuk.

Kuskil roosat, punast ja rohelist värvi objektide seas on merepõhjas lennuk, kuid seda ei ole just lihne leida

Tähelepanelikul vaatlemisel ilmneb, et lennuk asub pildi paremal küljel keskel mitme roosa meritähe all, lennuk on punast värvi, olles raskelt märgatav.