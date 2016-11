Pildid: Ivanka Trump kasutab isa saamist presidendiks oma äritegevuses ära?

Isa kampaanias aktiivne olnud Ivanka Trump istus oma kasuema Melania Trumpi kõrval. Nii meedia esindajad kui televaatajad panid tähele, et valget kleiti kandnud Ivankal oli vasakus käes kallis, 10 800 dollarit maksev Metropolis käevõru, mida müüb tema firma.

Ivanka Trump / Scanpix

Esmaspäeval, 14. novembril saatis Ivanka Trump Fine Jewelry USA moetoimetajatele Metropolis käevõru reklaamiva e-kirja, mainides et ta kandis seda ehet CBS kanali intervjuus.

Juures oli ka pilt temast, mil ta seda käevõru kannab.

Ivanka Trump / Scanpix

New York timesi teatel on sellised teadaanded moealal tavalised, kuid siinsel juhtumil oli see mõnevõrra ebakohane ja üllatav, kuna tegemist oli Ivana Trumpiga. E-kirja ei saatnud firma meediaosakond, vaid firma üks juhtidest, kes tavaliselt tegeleb teiste küsimustega.

Ivana Trumpi sõnum lõpeb lausega, milles ta soovitab käevõrureklaami edastada moest huvitatutele.

Ivanka Trump / Scanpix

USA ajakirjanike arvates kasutas Ivanka Trump äri huvides ära oma isa Donald Trumpi ja nende perega tehtud intervjuud.

Ivanka Trumpi firma avaldas teate, et nad alles harjuvad valimisjärgse olukorraga.

Tegemist oli juba mitmenda korraga, mil Ivanka Trump on teinud poliitika varjus oma firma toodetele reklaami. Sama toimus ka juulis vabariiklaste parteikongressil.

Siis edastas Ivanka 12 tundi pärast kongressi lõppu Twitteris sõnumi, et seal oli tal seljas kleit, mida saab osta Macy kaubamajast Ivanka Trumpi kollektsioonist. See mõjus ja kleit müüdi ühe päevaga läbi.

Donald Trump on pärast valimisvõitu mitmel korral rõhutanud, et ta lapsed ei saa poliitilis ametikohti ega koli Valgesse Majja. Neil on oma elu ja oma töö, nad ametis Trump Organizationis erinevatel ametikohtadel.

USAs kehtiva seaduse kohaselt ei ole presidendi sugulastel keelatud äritegemine, kuid nad ei tohi kasutada selleks ära presidendi ametit ega muud sellega seotut.

USAs kehtivate moraalireeglite kohaselt peetakse sobimatuks, kui presidendi pere kasutab presidenti ära oma firmade või toodete reklaamimisel.