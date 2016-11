Spekulatsioon: intelligentsed tulnukad on tõenäoliselt robotite sarnased

Shostak selgitas, et inimkond leiutas raadio 20. sajandi alguses ja arvuti Teise maailmasõja ajal ning nüüdseks on jõutud nutiajastusse, kuid samas võib inimkond olla intelligentsetest tulnukatest tehnoloogilises mõistes sajandeid maas, edastab Live Science.

Shostaki arvates viitab meie planeedil toimuv tehnoloogiline areng sellele, et teistel planeetidel, päikesesüsteemides ja galaktikates elavad olendid on samuti arenenud sama teed pidi, kuid nende areng on võinud olla kiirem ja alanud varem.

Maal on juba mõnda aega arendatud tehisintellekti, mis füüsik ja kosmoloog Stephen Hawkingi arvates võib inimesed endale allutada ja inimkonna hävitada.

Kuulus futuroloog Ray Kurzweil arvas, et 2045. aastal on see murranguaeg, mil Maal on olemas tehisintellekt ning inimesed ja robotid hakkavad «segunema».

Shostaki arvates võib see aset leida pigem kas 2100, 2150 või 2250. Kui Maal on olemas tehisintellekt, siis on teistel planeetide ja galaktikate tehisintellektidel või robotitel kergem kontakti võtta, kuna ollakse sarnased.

Shostaki sõnul on tulevikuinimesed, kes on aina rohkem robotilaadsed, märgatavalt nüüdsetest bioloogilistest inimestest intelligentsemad.

Shostak lisas, et tulevikus Maad külastavad tulnukad on supermasinad, kes ei vaja ellujäämiseks vett ja toitu, seega ei pea nad olema seotud oma koduplaneediga, et saada ellujäämiseks ressursse. Pikkade vahemaade läbimine kosmoses ei ole nende jaoks probleemiks, sest nad vajavad kosmilist või tähtede energiat elusolemiseks.

«Oleme seni otsinud teistel planeetidel eelkõige bioloogilise elu märke, tegelikkuses võib olla tegemist tehisintellektiga, mis suudab ellu jääda äärmuslikes tingimustes ja ilma suure ressursivaruta,» arvab SETI juht.

Shostak selgitas, et kui inimkond on arenenud vajalikule tasemele, siis on digitaalsetel eluvormidel meiega lihtsam kontakteeruda ja tõenäoliselt nad teevad seda. Neile võivad huvi pakkuda universumis paigad, kus on nende eluks vajalikku energiat, näiteks galaktikate keskel. Sealt edasi aga liigutakse uutele uurimisretkedele, võimalik et ka meie Päikesesüsteemi.